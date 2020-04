Koronawirus. Myślisz, że znasz wszystkie obostrzenia? Spróbuj odpowiedzieć na te pytania

Epidemia koronawirusa cały czas trwa. Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się wirusa, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. Codziennie docierają do nas informacje o kolejnych zakażeniach, ale od 20 kwietnia rozpoczęło się stopniowe luzowanie obostrzeń. Czy wiesz, gdzie powinniśmy nosić maseczki? Kiedy obowiązują godziny dla seniora? Albo czy dzieci mogą same wychodzić na spacer? Spróbuj odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania w quizie. To wcale nie jest takie proste!

Koronawirus na Mazowszu

Codziennie docierają do nas informacje o kolejnych zarażeniach koronawirusem w naszym kraju. Województwo mazowieckie jak na razie ma najwięcej potwierdzonych przypadków. Na tę chwilę (stan na 20.04, godz. 13.30) na Mazowszu są 1992 osoby z pozytywnym wynikiem (łącznie w Polsce 9453). Według informacji podanych przez resort zdrowia, łącznie w naszym kraju z powodu koronawirusa zmarło 392 osoby (108 osób w województwie mazowieckim).