Koronawirus w Warszawie. Miasto liczyło na renesans Veturilo w dobie epidemii. Rząd blokuje miejskie wypożyczalnie rowerów

fot. Damian Kujawa

Czy rowery miejskie Veturilo zyskają na popularności w dobie epidemii? Pojawiają się głosy, że rower jest obecnie bardzo bezpiecznym środkiem transportu. W odróżnieniu od komunikacji publicznej nie naraża nas na bliski kontakt z innymi osobami, pozostaje więc transportem indywidualnym, a w przeciwieństwie do aut - nie emituje spalin. Co więcej, przedsiębiorstwa oferujące bardzo popularną usługę wynajmu hulajnóg elektrycznych, na czas epidemii koronawirusa usunęły swoje pojazdy z ulic Warszawy, uniemożliwiając tym samym wybór e-hulajnogi "na minuty" jako środka lokomocji. Czy to wystarczające argumenty za tym, by Veturilo wróciło do łask? Choć mocno liczył na to miejski urzędnik rowerowy, złudzeń pozbawił nas polski rząd, który wydał właśnie zakaz korzystania z takich wypożyczalni. Szczegóły w artykule poniżej.