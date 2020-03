Koronawirus, Warszawa. SGGW zamyka akademiki. 4000 studentów zostaje bez dachu nad głową

Co ze studentami?

Decyzja ta wywołała spore oburzenie wśród studentów. Większość osób na okres zawieszenia zajęć i z powodu przymusowego wymeldowania, zdecydowała się wrócić do rodzinnych domów, ale nie każdy ma taką możliwość. Nasuwa się więc pytanie, co zrobią studenci, którzy z dnia na dzień muszą opuścić pokoje, ale nie mają gdzie się przenieść. - Władze uczelni powinny rozważyć fakt, że niektórzy studenci pracują i nie znajdą mieszkania w Warszawie. Odwołanie zajęć zapewniłoby zmniejszenie skupiska ludzi w domach studenckich, ale wyrzucanie wszystkich "od już" to czysta przesada - pisze jeden ze studentów. -SGGW wywaliło studentów z akademików po to, żeby pozbyć się problemu - dodaje kolejna osoba.