Królewskie Arkady Sztuki 2023. W Warszawie trwa święto teatru i muzyki. Darmowe spektakle i koncerty do końca wakacji

W piątek 4 sierpnia 2023 już po raz czternasty ruszyły Królewskie Arkady Sztuki. To cykl ekscytujących spotkań z teatrem i muzyką. Bogaty i zróżnicowany program pozwoli każdemu miłośnikowi wrażeń artystycznych, niezależnie od wieku, znaleźć coś dla siebie. Tegoroczna edycja to okazja do przypomnienia twórczości Wojciecha Młynarskiego i Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu wybitnych artystów i w specjalnych aranżacjach.