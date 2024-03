Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena 2024. W planie aż 15 koncertów w blisko dwa tygodnie

Hasło 28. edycji Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena to „Beethoven i filozofowie”. W tym roku obchodzimy 300-lecie urodzin jednego z najwybitniejszych filozofów oświecenia Immanuela Kanta, co stanowiło inspirację do prześledzenia wpływów myśli filozoficznej na muzykę. W programie znalazły się m.in. dzieła Ryszarda Wagnera, Ryszarda Straussa, Karola Szymanowskiego, a w koncercie Wiener Kammersymphonie teksty o muzyce napisane przez Arthura Schopenhauera.