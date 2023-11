Po raz pierwszy od ponad pół wieku w Warszawie zabrzmiały obydwie części "Jutrzni" Krzysztofa Pendereckiego

Krzysztof Penderecki: "Jutrznia"

Utwory Mistrza wykonywane są podczas każdej edycji Eufonii

Euforie 2023

Eufonie to festiwal muzyczny odwołujący się do tradycji wspólnoty regionalnej krajów określanych jako Europa Środkowo-Wschodnia, prezentujący bogactwo muzyczne regionu rozciągającego się od Bałkanów, poprzez Rumunię i Austrię, kraje Grupy Wyszehradzkiej, Ukrainę i Białoruś, po kraje bałtyckie i skandynawskie. Obszar ten to fascynujący tygiel ścierających się wpływów Wschodu i Zachodu, kipiący energią kulturową, która nieraz określała tożsamość narodów bez własnych państw. W tym roku różnorodna oferta repertuarowa Festiwalu Eufonie nawiązuje do tematu przewodniego, którym są tradycje ludowe. Organizatorem festiwalu są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury.