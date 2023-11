Muzyczne wędrówki Lakatosa i AUKSO. Za nami wyjątkowy koncert w ramach festiwalu Eufonie

Muzyczne wędrówki Lakatosa i AUKSO

Zestawienie wybranych utworów - od Cosmy, przez Piazzolę, Blasbanda, Montiego, po Liszta czy Derwida (czyli Lutosławskiego) pozytywnie zaskoczyło słuchaczy, podczas koncertu węgierskiego skrzypka Roby’ego Lakatosa i jego zespołu oraz znakomitej Orkiestry Kamerlanej Miasta Tychy AUKSO pod batutą Marka Mosia.

Rozpoczynający koncert utwór Tic Tac Dariusa Blasbanda nawiązał swym charakterem do tradycji rosyjskich romansów z początku XX wieku. Otwierające go skrzypcowe solo zadziwia niespotykanym u innych wirtuozów opanowaniem techniki pizzicato, która w tym wypadku imituje brzmienie rosyjskiej bałałajki. Nastrój jednak szybko ulega zmianie, muzycy przenoszą nas w świat jazzu, a w końcu do budapesztańskich lokali z romską muzyką. Tego mogli doświadczyć uczestnicy środowego występu w Teatrze Palladium.

Ciekawym utworem, jaki muzycy zaprezentowali we własnej, autorskiej wersji, były melancholijne Zapomnienie (Oblivion) Astora Piazzolli. Kompozycja ta powstała w 1982 roku i znalazła się w filmie Henryk IV Marca Bellocchia z roku 1984.