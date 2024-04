Zaśpiewajmy „Odę do Radości”. Warszawski Chór Obywatelski otwiera nabór Katarzyna Glegoła

Sinfonia Varsovia

Sinfonia Varsovia zaprasza chętnych pasjonatów muzyki do udziału w Warszawskim Chórze Obywatelskim. Celem projektu jest upamiętnienie dwóch ważnych rocznic: 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz 200. rocznicy premiery IX Symfonii Beethovena. Zwieńczeniem projektu będzie uroczysty koncert chórzystów w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. Zgłoszenia zbierane są do 7 kwietnia.