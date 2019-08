Łąki kwietne, Warszawa. Ogrodnicy skoszą naturalne trawniki z polnymi kwiatami

Łąki kwietne, Warszawa

- Rozpoczynamy koszenie łąk kwietnych. W większości będą to łąki stworzone z konkretnych mieszanek nasion w ubiegłych latach przy ulicach takich jak Al. Witosa, Wawelska, Saska, Marszałkowska, Bielańska - informuje stołeczny Zarząd Zieleni. Chociaż naturalne trawniki porośnięte kolorowymi kwiatami zdecydowanie poprawiają estetykę miasta i wzbogacają miejski ekosystem, to co jakiś czas trzeba je przycinać.

-Kosimy jeden lub dwa razy w sezonie, optymalne terminy to lipiec/sierpień oraz październik lub tylko październik. Np. naturalna łąka kwietna na środkowym pasie w Al. Żwirki i Wigury nie była koszona przez cały sezon – teraz zostanie poddana wspomnianej pielęgnacji - mówią miejscy ogrodnicy. I dodają, że rośliny przycinane są w odpowiedni sposób - łąki kwietne kosi się na wysokość min. 10 cm, wyższe koszenie sprzyja rozwojowi roślin dwuliściennych, których kwiaty są główną ozdobą łąk. Pokos musi być pozostawiony na kilka dni w celu wysiania się wszystkich nasion. Przed i po skoszeniu usuwane są zanieczyszczenia.