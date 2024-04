Lany poniedziałek w Warszawie na archiwalnych zdjęciach. Tak kiedyś wyglądał Śmigus-dyngus

Lany poniedziałek na starych zdjęciach

Jeszcze niedawno Poniedziałki Wielkanocne wyglądały tak, że woda lała się strumieniami z butelek i wiader. Nikt nikogo nie oszczędzał. Popularnych dzisiaj plastikowych pistoletów na wodę rzadko kto używał. Takich momentów już nie ma. Przez niektórych zwyczaj jest krytykowany ze względu na zanik pierwotnych tradycji. Z biegiem czasu oblewanie wodą stało się również do tego stopnia niebezpieczne, że służby porządkowe i prawnicy zaczęli interpretować to jako zakłócanie spokoju.

Drugi dzień Wielkanocy, znany jako lany poniedziałek lub Śmigus-Dyngus , jest dniem radości i psot, zwłaszcza dla najmłodszych. Ten obyczaj oblewania wodą ma w Polsce bardzo długą tradycję. Kiedyś był symbolem atrakcyjności panny z sąsiedztwa, a jeszcze wcześniej polewano kobiety wodą, by były one bardziej atrakcyjne i płodne. Wiele się od tamtego czasu zmieniło.

Jak kiedyś wyglądał lany poniedziałek?

Kiedyś istniały poradniki, w których można było wyczytać, w jaki sposób polewać damy, ku którym chciało startować się z zalotami, a jak dziewki, którymi chłopcy nie byli zainteresowani. To właśnie oblanie dziewczyny było wyróżnieniem jej wśród towarzyszek. Jeśli dziewczyna w lany poniedziałek nie została przez nikogo oblana, był to dla niej i całej rodziny, szczególnie we wsiach, powód do wstydu. Zwyczaj praktykowano zarówno na wsi, jak i w mieście.

Na wsiach płeć piękna była chwytana i oblewana pod studnią, a nawet wrzucana do sadzawki czy pobliskiej rzeczki. W wyższych sferach panowie spryskiwali panny pachnidłami z buteleczek.