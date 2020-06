"Lato na Pradze". Rusza cykl koncertów plenerowych w Warszawie. Wystąpią m.in. Nosowska, Zalewski i Karaś/Rogucki

Targ Śniadaniowy powraca na Żoliborz. Leniwe weekendowe spotkania od 30 maja

Epidemia koronawirusa cały czas trwa, ale wszyscy starają się - w miarę możliwości - wracać do normalnego życia. Takim przykładem jest między innymi Targ Śniadaniowy, który powróci już za kilka dni. To już tradycja, że od wiosny aż do jesieni możecie celebrować wraz z przyjaciółm...