Lotnisko Chopina w Warszawie. Port chwali się wynikami w sezonie wakacyjnym i ogłasza nowe kierunki lotów na zimę

Bardzo dobry sezon wakacyjny na Lotnisku Chopina. Port chwali się wynikami

We wrześniu Lotnisko Chopina odprawiło dokładnie 1.879.493 pasażerów, nieznacznie więcej w odniesieniu do tego samego okresu 2019 roku. Rekordowym dniem miesiąca okazał się 22 września, kiedy to lotnisko obsłużyło 67.169 podróżnych.

Gdzie najczęściej latali podróżni?

Nowe kierunki na zimę z Lotniska Chopina

Wraz ze zmianą czasu na zimowy pod koniec października zmieni się też siatka połączeń lotniczych. W nadchodzącym sezonie z Lotniska Chopina uruchomionych zostanie kilka nowych tras.

Od końca października liniami Wizz Air z Warszawy polecieć będzie można do Agadiru w Maroko, na pokładzie Sky Express do Aten, a z PLL LOT do Rzymu. Natomiast pod koniec lutego narodowy przewoźnik uruchomi nowe połączenia na trasie Warszawa-Taszkient. Jak co roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia kilka dodatkowych połączeń do Dublina wprowadzi Aer Lingus. Powracają też zimowe trasy: WIZZ AIR do Grenoble, Turynu i Werony oraz PLL LOT do Dubaju.