Lotnisko Warszawa- Babice zamknięte dla ruchu cywilnego

Co najmniej do końca lutego lotnisko na Bemowie nie będzie obsługiwać lotów cywilnych. Jak się okazuje, wciąż wykonywane są stamtąd loty między innymi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z lotniska nie mogą jednak korzystać np. aerokluby. Dlaczego? Jak poinformował portal dlapilota.pl, trwa spór między zarządzającym lotniskiem Centrum Usług Logistycznych a informatorami lotniskowej służby informacji powietrznej. Problemem jest wysokość wynagrodzeń. Dotychczasowa umowa z informatorami AFIS wygasła z dniem 31 stycznia 2024 roku. Na razie nie wiadomo co dalej. Obie strony oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego wystosowały oświadczenia w tej sprawie.