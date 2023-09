Koniec DroneRadar. Co ze zgłoszeniami lotów dronem? "Tymczasowa procedura awaryjna"

Zgodnie z prawem, każdy lot dronem musi być zarejestrowany. To niezwykle ważne że względów bezpieczeństwa. Do tej pory dostęp do systemu PansaUTM zapewniała aplikacja DroneRadar. Ale pojawił się problem.

Niesprawna aplikacja i spór z właścicielem

W aplikacji DroneRadar można było poinformować o zamiarze lotu. Wskazywała gdzie możemy bezpiecznie operować dronem i na bieżąco przesyłała dane do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP). W ten sposób kontrolerzy ruchu lotniczego wiedzieli gdzie znajdują się niewielkie statki powietrzne. To niezwykle ważna sprawa ze względów bezpieczeństwa całej branży lotniczej. W tym miejscu warto dodać, że aplikacja jest prywatna, ale rozwijana była we współpracy z PAŻP. Aż do 27 września.