Chmielna w remoncie. Widać fragmenty nowego chodnika. Niedługo pojawią się drzewa

Trwa remont ulicy Chmielnej od Nowego Światu do Pasażu Wiecha. To "naprawianie" błędów poczynionych w latach 90. Wtedy zdecydowano, by wspomniany fragment był deptakiem, ale jego wygląd pozostawiał wiele do życzenia. Jesienią ubiegłego roku zaczął się nowy remont. Chmielna przypominać ma miejską ulicę, z kawiarniami, zielenią i eleganckim deptakiem.

Wybraliśmy się na miejsce, by zobaczyć, jak obecnie wyglądają prace w tym miejscu. Na pierwszy rzut oka widać nowe płyty chodnikowe, które zastąpią kostkę Bauma. Ułożono już kawałek bezpośrednio przylegający do Placu Pięciu Rogów. Środkiem prowadzić będzie trotuar, a po bokach znajdzie się zieleń. Budowniczowie już przygotowali miejsca pod drzewa - które na wizualizacjach robią wrażenie. Pytanie, czy w rzeczywistości będzie to wyglądać podobnie.