Mapa Powązek. Groby znanych ludzi. Sprawdźcie, gdzie spoczywają słynni warszawiacy [MAPY]

Mapa Powązek. Groby znanych ludzi

Poszukujecie grobu znanej osoby? Oto mapa Starych Powązek wraz z oznakowaniami grobów

Wśród ok. 1 miliona osób, pochowanych na cmentarzu Powązkowskim jest wielu zasłużonych Polaków, w tym żołnierze powstań narodowych od insurekcji kościuszkowskiej do powstania warszawskiego, działacze niepodległościowi, ofiary katastrofy smoleńskiej, wybitni pisarze, poeci, uczeni, artyści, malarze. W sumie nekropolia zajmuje obszar 44 ha, to tyle co powierzchnia Watykanu.