Restauracja Madonna. Ogromne emocje wokół "bluźnierczego" miejsca. Protest modlitewny, petycja i wezwania do bojkotu

Kilka tygodni temu na mapie Warszawy pojawiła się nowa włoska knajpa - Madonna. Restauracja od razu wzbudziła duże emocje, które nie słabną do dziś. Wszystko za sprawą niecodziennego wystroju, który obraża uczucia religijne wielu katolików. Łączy on bowiem religię oraz popkulturę m.in. na ścianach wiszą obrazy przedstawiające Matkę Boską z twarzą Rihanny czy podobizna Jezusa Chrystusa z Keanu Reeves. W związku z tym pod restauracją organizowany jest protest modlitewny, a w sieci pojawiła się petycja, by zbojkotować Madonnę.

"Bluźniercza" restauracja otwarta w Warszawie

W listopadzie 2023 roku w miejscu restauracji Sexy Duck przy pl. Konstytucji otworzyła się nowa włoska knajpa - Madonna. Miejsce bardzo szybko zostało okrzyknięte mianem "kontrowersyjnego". Wszystko za sprawą oryginalnego wystroju wnętrza. W środku znajdziemy m.in. obrazy z wizerunkiem Matki Boskiej, która ma twarz Rihanny; Jezusa przedstawionego jako Keanu Reeves czy Leonadro DiCaprio; figurę Matki Boskiej w przedsionku z neonowym cytatem "Heaven is on the 1st floor - Madonna", czyli "Raj jest na pierwszym piętrze"; różańce na butelkach z alkoholem; konfesjonał, w którym można zrobić sobie zdjęcia.

"Sprzeciw wobec szydzenia z katolików"

Wystrój podzielił mieszkańców Warszawy. Wiele osób doceniło taki koncept, jednak niektórzy uznali, że obraża uczucia religijne i profanuje wizerunek Matki Boskiej. Niedługo po otwarciu knajpy przed jej drzwiami odbył się protest modlitewny. Kolejny zaplanowano na najbliższą sobotę, 27 stycznia.

Ponadto Instytut Ordo Iuris stworzył petycję, w której wzywa do bojkotu knajpy.

(...) wystrój jest jednym wielkim wyszydzeniem chrześcijańskich symboli. Jak wskazuje sama nazwa lokalu, głównym obiektem drwin jego pomysłodawców jest Matka Boża, którą nieustannie ukazuje się w bluźnierczym, seksualnym kontekście. W restauracji znajdują się dziesiątki obrazów Maryi z twarzami celebrytek znanych właśnie z głośnych, w tym seksualnych skandali - czytamy w petycji. Autorzy podkreślają, że właściciel knajpy prowadzeni swoją działalność na krzywdzie wyszydzanych chrześcijan oraz wzywają wszystkie osoby, którym "drogie są nie tylko chrześcijańskie wartości, ale cenią również wolność/prawo człowieka do poszanowania jego religii, do sprzeciwu przeciw wykorzystywaniu w kampaniach marketingowych podmiotów wyszydzających chrześcijańską wiarę i przedmioty kultu". Petycję do tej pory (26 stycznia, godz. 13.30) podpisało 16 014 osób.

Do bojkotu niedawno dołączyło Radio Maryja, które określiło restaurację mianem "bluźnierczej". Rozgłośnia apeluje o "wyrażenie sprzeciwu wobec szydzenia z katolików".

Skargi na restaurację do władz Warszawy. Co na to miasto?

Jak informuje Interia, do warszawskiego ratusza wpłynęły tysiące skarg na knajpę. W grudniu ubiegłego roku była to korespondencja tej samej treści przekazana grupowo przez ok. 2500 osób, natomiast w styczniu kilkaset maili, tym razem o charakterze indywidualnym. Ratusz nie ma jednak żadnych narzędzi ani kompetencji, które pozwalałyby ingerować w wystój lokalu.

Osoby, które piszą do miasta w tej sprawie, domagają się interwencji, zamknięcia lokalu, piszą o swoim oburzeniu i odczuciach związanych z obrazą uczuć religijnych. Jednak ratusz nie jest właściwym adresatem takich apeli czy oczekiwań, ponieważ nie ma żadnych narzędzi ani kompetencji, które pozwalałyby ingerować w wystój lokalu, swobodę prowadzenia działalności gospodarczej itp. tym bardziej, że lokal nie należy do miasta, mieści się w prywatnym budynku - przekazała Interii Monika Beuth, rzeczniczka prasowa stołecznego ratusza.

Co można zjeść w restauracji? Oto menu oraz ceny w Madonnie

Mimo kontrowersji - albo może właśnie dzięki nim - restauracja jest bardzo popularna i w godzinach szczytu trzeba czekać na stolik nawet od 30 do 45 minut. Stoliki posiadają figurki Matki Bożej z kodem QR do składania zamówień. Ceny za poszczególne dania są umiarkowane:

Pinsa Khachapuri - 40 zł

Pici Carbonara della Madonna (dla dwóch osób) - 88 zł

Ravioli z dynią i panko - 46 zł

Gnocchi domowe w stylu Norcina - 42 zł

Krewetki Cajun (5 sztuk) - 45 zł

Stek z antrykotu - 99 zł

Creme brulee - 29 zł

Tiramisu - 29 zł

W ofercie restauracji znajduje się również bogaty wybór alkoholi i napojów.

