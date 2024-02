Prasówka ze stycznia 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Warszawy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Katolicki protest przed restauracją w Warszawie. Modlili się o natychmiastowe zamknięcie "bluźnierczego" lokalu”?

Przegląd stycznia 2024 w Warszawie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Katolicki protest przed restauracją w Warszawie. Modlili się o natychmiastowe zamknięcie "bluźnierczego" lokalu W Warszawie odbył się różaniec w intencji zamknięcia restauracji “Madoonna”, która według organizatorów obraża uczucia religijne i profanuje wizerunek Matki Bożej. Wszystko za sprawą niecodziennego wystroju - łączy on bowiem religię oraz popkulturę - na ścianach wiszą obrazy przedstawiające Matkę Boską z twarzą Rihanny czy podobizna Jezusa Chrystusa z Keanu Reevesa. 📢 Ukryty radziecki blok mieszkalny w Warszawie. W środku pełne wyposażenie. Weszliśmy do środka Weszliśmy do mieszkań „przyklejonych” do radzieckiej szkoły na Mokotowie. Jak widać, były zamieszkane do 2022 roku. Po byłych lokatorach został meble i sprzęty. Teraz budynek przejdzie remont. Zostanie zamieniony na szkołę specjalną.

📢 Rekordowa frekwencja w Muzeum Narodowym. Co będzie można zobaczyć w 2024 roku? Miniony rok był przełomowy dla Muzeum Narodowego w Warszawie. Placówkę odwiedziło aż dwa miliony zwiedzających. Rekordową frekwencję przyniosła wystawa prac Pabla Picassa. A co nas czeka w 2024 roku? Muzeum ma w planach m.in. polski surrealizm oraz twórczość Józefa Chełmońskiego. Szczegóły poniżej.

Prasówka luty Warszawa: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Warszawy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 18. Bieg WOŚP w Warszawie. Zdjęcia uczestników biegu "Policz się z cukrzycą" W Warszawie odbył się 18. bieg “Policz się z cukrzycą” w ramach 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczestnicy biegu pokonali pięciokilometrową trasę, a cały dochód z pakietów startowych został przeznaczony na zakup pomp insulinowych dla ciężarnych kobiet z cukrzycą. Przejdź do galerii, aby zobaczyć zdjęcia uczestników.

📢 Najmodniejsze miejsca w Warszawie. Mają "to coś". Te adresy będą popularne w 2024 roku Warszawa to miasto słynące ze wspaniałej architektury, pięknych parków, klimatycznych uliczek, a także masy wydarzeń muzycznych i sportowych. Prawdziwą wizytówką miasta jest także jego gastronomiczno-rozrywkowa odsłona. Każdego roku pojawiają się tu bowiem nowe miejsca, w których nie tylko można spróbować wybornych dań, ale też świetnie spędzać czas. W poniższej galerii przedstawiamy adresy, które z pewnością podbiją serca mieszkańców stolicy w 2024 roku. 📢 Poszukiwani za przestępstwa w Warszawie. Kradną, biją, niszczą i bezkarnie chodzą po mieście. Rozpoznajesz kogoś? Tych osób szuka warszawska policja. Zdjęcia z monitoringu, upublicznione przez służby, ukazują wizerunki jednostek poszukiwanych w związku z oszustwami, kradzieżami, naruszeniem nietykalności cielesnej oraz nawet usiłowaniami zabójstwa. Stołeczni policjanci proszą mieszkańców o pomoc w zidentyfikowaniu poszukiwanych osób. Rozpoznajesz ich? Skontaktuj się z policją. Funkcjonariusze gwarantują anonimowość. Przejdź do galerii, aby zobaczyć zdjęcia poszukiwanych.

📢 Najpiękniejsze restauracje w Warszawie. TOP 10 miejsc. Ich wnętrza zachwycają Gdzie w Warszawie można smacznie zjeść i przy okazji cieszyć się wyjątkowym klimatem oraz pięknymi wnętrzami? W stolicy jest kilkanaście takich lokali. Wybraliśmy dla Was dziesięć najbardziej wyjątkowych adresów, które mogą pochwalić się niesztampowym wystrojem. Zdecydowanie warto je odwiedzić w najbliższym czasie. Przejdźcie do naszego zestawienia, klikając w zdjęcie. 📢 Inwestycja za blisko 40 mln zł w Wawrze staje się faktem. Rusza budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej W warszawskim Wawrze rusza budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Kompleks składający się z trzech obiektów powstanie pomiędzy ulicami Patriotów i Mrówczą. Znajdą się w nim m.in. żłobek dla 150 dzieci oraz dzienny dom pobytu dla seniorów razem z ośrodkiem wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Koszt przedsięwzięcia to blisko 40 milionów złotych. Finał inwestycji zaplanowano na lipiec 2025 roku. - Tego w Wawrze jeszcze nie było - komentuje burmistrz dzielnicy Norbert Szczepański.

📢 Historyczne zdjęcia Powiśla w Warszawie. Od dzielnicy przemysłowej owianej złą sławą, do luksusowych apartamentów Powiśle – część Śródmieścia Warszawy kojarzona dzisiaj z luksusem i prestiżem. Ten rejon stolicy na przestrzeni lat zmienił się nie do poznania. Gdy spojrzymy na historyczne zdjęcia widzimy, że w niektórych lokalizacjach przetrwało tylko kilka elementów. Ujawniamy nieznane dotąd fotografie z lat '70 i '80, ukazujące codzienne życie dawnego Powiśla. 📢 Najdłuższe ulice w Warszawie. Wiemy, jak prezentuje się pierwsza dziesiątka. Rekordzistka ma aż 14,5 kilometra Najdłuższe ulice w Warszawie. Pierwsza dziesiątka najdłuższych warszawskich ulic liczy łącznie ponad 103 kilometry. To więcej, niż odległość z centrum stolicy do Siedlec czy Ciechanowa i prawie tyle samo, co odcinek Warszawa-Radom. Rekordzistka naszego zestawienia mierzy 14,5 kilometra. Jest ona jednocześnie najdłuższą arterią w mieście, jak i w całej Polsce. Kliknij w poniższą galerię i zobacz, które stołeczne ulice znalazły się na czele rankingu.

📢 Powodzie na Mazowszu. Bug zalewa kolejne miejscowości. Woda wdziera się do domów. Strażacy walczą z żywiołem Powodzie na Mazowszu. Trwają wzmożone działania służb w związku z niebezpieczną sytuacją na rzece Bug. Woda w wielu miejscowościach przekroczyła zarówno stan ostrzegawczy, jak i alarmowy, dostając się m.in. na teren działek letniskowych i prywatnych posesji. Strażacy tworzą wały z worków z piaskiem, ewakuują też rodziny, których domy grożą zalaniem. Mundurowi wystosowali także liczne komunikaty, w których apelują do mieszkańców o nieprzebywanie na terenach zalewanych. 📢 Trwa 32. finał WOŚP. Tak wygląda studio Orkiestry w Warszawie. Co dzieje się w środku? WOŚP 2024. Ruszył 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W całej Polsce i poza granicami kraju odbywa się szereg wydarzeń na rzecz Orkiestry. Tegoroczny finał WOŚP przebiega pod hasłem „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”. W Warszawie studio, z którego transmitowany jest finał WOŚP ustawiono przy Stadionie Narodowym. Tuż obok odbywać się będą koncerty. Sprawdziliśmy, jak wygląda warszawskie serce Orkiestry. Szczegóły w tekście poniżej.

📢 Finał WOŚP 2024 w Warszawie. Co dzieje się 28 stycznia w stolicy? Kto zagra? Program imprezy Finał WOŚP 2024 odbędzie w niedzielę, 28 stycznia. W tym roku wielka impreza przebiegnie pod hasłem: „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”. Główna scena została ustawiona w tym roku tuż przy Stadionie Narodowym i to właśnie tam wystąpi m.in. Kwiat Jabloni, Enej, LemON czy Krzysztof Zalewski. Punktualnie o godz. 20 wysłane zostanie również legendarne już "światełko do nieba". Będą też wydarzenia towarzyszące. Co, gdzie i kiedy będzie się działo? Szczegóły w artykule. 📢 Moda wprost z ulic Warszawy. Tak ubierano się w stolicy przed drugą wojną światową. Mnóstwo elegancji Garnitury, garsonki, żakiety, kapelusze, płaszcze. Kiedyś na co dzień na ulicach Warszawy było ich znacznie więcej niż dzisiaj. Cofamy się aż do lat 20. i 30. XX wieku by spojrzeć na to co było modne i popularne wśród ówczesnych warszawiaków. Jak zmieniła się moda od prawie stu lat? Co w niej zostało do dzisiaj?

📢 Restauracja Madonna. Ogromne emocje wokół "bluźnierczego" miejsca. Protest modlitewny, petycja i wezwania do bojkotu Kilka tygodni temu na mapie Warszawy pojawiła się nowa włoska knajpa - Madonna. Restauracja od razu wzbudziła duże emocje, które nie słabną do dziś. Wszystko za sprawą niecodziennego wystroju, który obraża uczucia religijne wielu katolików. Łączy on bowiem religię oraz popkulturę m.in. na ścianach wiszą obrazy przedstawiające Matkę Boską z twarzą Rihanny czy podobizna Jezusa Chrystusa z Keanu Reeves. W związku z tym pod restauracją organizowany jest protest modlitewny, a w sieci pojawiła się petycja, by zbojkotować Madonnę.

📢 Imprezy w Warszawie 26-28 stycznia 2024. Co robić w weekend w stolicy? Oto propozycje Imprezy w Warszawie 26, 27, 28 stycznia 2024 roku. Co będzie się działo w ostatni styczniowy weekend? Najbliższe dni wypełnione będą przeróżnymi wydarzeniami. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd imprez i atrakcji, które zaplanowano na dni od 26 do 28 stycznia 2024. Co robić w Warszawie? Kliknijcie w zdjęcie i sprawdźcie nasze propozycje!

📢 Te dzielnice Warszawy wyludniają się najszybciej. Z tych miejsc "uciekają" mieszkańcy Migracje w Warszawie. Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie ukazuje, które dzielnice w ostatnim czasie najszybciej wyludniają się. Statystyki ukazują ilość zameldowań i wymeldowań w różnych częściach stolicy. Z której części miasta mieszkańcy najszybciej uciekają? Czy chodzi o Białołękę, Ursus, a może Mokotów, Śródmieście lub Pragę-Południe? 📢 Perła architektury pod Warszawą. Willa naszpikowana technologią i nowinkami. Wrażenie robi basen z nietypową funkcją Willa pod miastem zamiast mieszkania w Warszawie? Na taki krok decyduje się coraz więcej osób, także tych zamożnych, mając na uwadze ceny nieruchomości w stolicy. Pracownia Exterio współtworząca Grupę Hola pochwaliła się efektem zaprojektowanego domu dla małżeństwa, które dokonało właśnie takiego wyboru. 📢 Tramwaj na Kasprzaka wkrótce gotowy. Nowy przystanek wzbudza kontrowersje. Dlaczego? Kiedy tramwaje ruszą nową trasą na Kasprzaka? Wszystko wskazuje, że to kwestia najbliższych kilkunastu dni - na przełomie stycznia i lutego. Nieco kontrowersji wzbudził też nowy przystanek "Reduta Wolska" położony w dawnym tunelu drogowym. Wątpliwości w kwestii jego dostępności tłumaczy nam rzecznik Tramwajów Warszawskich, Maciej Dutkiewicz.

📢 O ile wzrosły ceny mieszkań w Warszawie w 2023 roku? W wielu dzielnicach ponad 20% drożej. Zaskakujący rekordzista Ceny mieszkań w Warszawie już niespecjalnie kogoś zaskakują. Jest drogo, a będzie jeszcze drożej - mówią eksperci. Sprawdziliśmy jak w poszczególnych dzielnicach wzrosły ceny przez ostatni rok. Bardziej niż liczby bezwzględne mogą zaskakiwać procentowe wzrosty cen za własną nieruchomość. Skorzystaliśmy z danych udostępnionych przez SonarHome.

