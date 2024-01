O ile wzrosły ceny mieszkań w Warszawie w 2023 roku? W wielu dzielnicach jest ponad 20% drożej. Zaskakujący rekordzista

Ceny mieszkań w Warszawie - jak zmieniły się przez ostatni rok?

Najtańszą dzielnicą w całej Warszawie jest nadal Wesoła. Co ciekawe także wzrost cen jest tutaj najniższy, bo wynosi 15,35% w skali roku według danych SonarHome. Jedynie w trzech dzielnicach tempo wzrostu cen przez ostatni rok nie przekroczyło 20%. We wspomnianej Wesołej oraz... na Żoliborzu i w Śródmieściu. Zdecydowanie najdroższą dzielnicą w Warszawie bez zmian pozostaje oczywiście Śródmieście. Cena za metra kwadratowy przebiła tam średnio 20 tysięcy za metr kwadratowy. To jedyny taki przypadek w Warszawie. Co dodatkowo pokazuje zróżnicowanie miasta to fakt, w najdroższej dzielnicy średnia cena za metr kwadratowy jest ponad 2,5 razy wyższa niż w najtańszej.