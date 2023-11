Milion złotych za kawalerkę w Warszawie. Cena za "wysoką jakość wykończenia" i... lokalizację. Rekord, o który nie prosiliśmy

Luksusowa inwestycja na Konwiktorskiej

Lokale będą zróżnicowane, jeśli chodzi o wielkość. Najmniejsze mieszkanie na Konwiktorskiej 4 będzie mieć 29 metrów kwadratowych, a największe 155. Ceny w Konwiktorska Residence mają zaczynać się od 35 tysięcy złotych. Prosty rachunek daje nam kwotę nieznacznie ponad milion złotych za kawalerkę w Warszawie. Sprawdzałem to zresztą na kalkulatorze dwa razy. A to sam koszt mieszkania u dewelopera, bez wszelkiego rodzaju opłat, które musimy ponieść przy zakupie nieruchomości. Do cen dotarła Stołeczna Gazeta Wyborcza, która przytacza wypowiedź dewelopera dotyczącą takich kosztów. Chodzi o "dbałość o detale oraz wysoką jakością użytych materiałów i wykończenia".

Analitycy i ceny w okolicy

Sprawdziliśmy na portalu SonarHome, co o cenie mieszkań w tej okolicy, sądzą analitycy. Średnia cena mieszkania na ulicy Konwiktorskiej to 20 455 zł. Mieszkania na tej ulicy są droższe o 7.42% od szacowanej ceny za metr kwadratowy dzielnicy Śródmieście, która wynosi ok. 19 042 zł. Mieszkania na tej ulicy są droższe o 43.44% od szacowanej ceny za metr kwadratowy w Warszawie która wynosi 14 260 zł. Podsumowując te procentowe wyliczenia, mieszkania na Konwiktorskiej 4 (te za 35 tysięcy złotych za metr) będą kosztować średnio jakieś 245% średniej ceny mieszkania w stolicy.

- Projektując Konwiktorską zadbaliśmy o to, by architektura budynku doskonale współgrała z rytmem i charakterem otaczającego go miasta. Postawiliśmy na najwyższą jakość materiałów wykończeniowych i nowoczesną technologię, mając na uwadze ponadczasowość, ale także wygodę przyszłych mieszkańców - mówi o projekcie Jolanta Michalska, Prezeska Mostostal S.A. Co ciekawe, budynek znajdzie się przy samym stadionie Polonii Warszawa. Niektóre mieszkania będą miały widok na stadion, będzie można po prostu z nich oglądać mecze czy treningi. To wiąże się z drugiej strony jednak także z hałasem. Kibice Polonii na meczach może nie zawsze zjawiają się licznie, ale może być to kilkutysięczny tłum. Jak informuje "GW" w niwelowaniu hałasu mają pomóc specjalne ściany; oznacza to jednak, że niektórzy będą mieli z okien widok na mur.