Najdłuższe ulice w Warszawie. Wiemy, jak prezentuje się pierwsza dziesiątka rankingu. Rekordzistka ma aż 14,5 kilometra

W Warszawie znajdują się 5 182 nazwane ulice, aleje, ronda i place, a cała sieć drogowa stolicy ma łączną długość 2 837 km. Trzeba przyznać, że przedstawione liczby robią duże wrażenie. Nie inaczej jest w przypadku pierwszej dziesiątki rankingu najdłuższych ulic w Warszawie. Razem liczą one bowiem ponad 100 kilometrów. To więcej, niż odległość spod Pałacu Kultury i Nauki do Siedlec czy Ciechanowa i prawie tyle samo, co odcinek Warszawa-Radom.

Do najbardziej znanych ulic w stolicy Polski należą: ul. Marszałkowska, ul. Krakowskie Przedmieście, u. Nowy Świat, ul. Świętokrzyska czy Aleje Jerozolimskie. Jak się okazuje, sława nie ma tu nic wspólnego z długością. W zestawieniu dziesięciu najdłuższych ulic w Warszawie, znalazła się tylko jedna z wymienionych.

Kliknij w poniższą galerię i poznaj dziesięć najdłuższych ulic w stolicy kraju.