32. Finał WOŚP w Warszawie. Co dzieje się w studiu?

Tegoroczny finał WOŚP przebiega pod hasłem „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”. Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Poprzedzają go akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które rozpoczynają się już na początku grudnia. Równocześnie w całej Polsce odbyła się największa w Polsce zbiórka publiczna. Około 120 tysięcy wolontariuszy w ponad 1600 Sztabach zbiera pieniądze do tradycyjnych tekturowych puszek. W ciągu 31 Finałów WOŚP zebrała blisko 2 miliardy złotych i kupiła 71,5 tysiąca urządzeń.