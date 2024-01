Moda wprost z ulic Warszawy. Tak ubierano się w stolicy przed drugą wojną światową. Mnóstwo elegancji Kamil Jabłczyński

Garnitury, garsonki, żakiety, kapelusze, płaszcze. Kiedyś na co dzień na ulicach Warszawy było ich znacznie więcej niż dzisiaj. Cofamy się aż do lat 20. i 30. XX wieku by spojrzeć na to co było modne i popularne wśród ówczesnych warszawiaków. Jak zmieniła się moda od prawie stu lat? Co w niej zostało do dzisiaj?