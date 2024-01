Maraton Warszawski 2024. Ruszyły zapisy na 46. edycję tradycyjnego biegu. Wyjątkowy jubileusz pierwszego maratonu w Polsce

Maraton Warszawski 2024 - ruszyły zapisy

Ten rok to stulecie maratonu w Polsce - przypominają organizatorzy. Zachęcają do udziału by sięgnąć po biegowe marzenia - przebiegnięcie maratonu to dla wielu biegaczy amatorów i profesjonalistów długofalowy cel. Na starcie biegu spotkają się weterani oraz debiutanci, zawodowcy i amatorzy, a na trasie kibicować będą im bliscy i mieszkańcy Warszawy. Zapisy na bieg dostępne już w tym miejscu. Bieg wystartuje 29 września o 9:00. Opłata startowa wynosi 200 zł w pierwszej turze zapisów.

Imprezie, jak co roku, towarzyszyć będzie największa w Polsce biegowa akcja charytatywna – #BiegamDobrze. Jej uczestnicy mogą wesprzeć wybraną fundację, rejestrując się ścieżką #BiegamDobrze i biegnąc z intencją. Po zapisie w trybie charytatywnym rozpoczyna się zbiórka – wystarczy trenować oraz zachęcać znajomych do wsparcia „wirtualnej skarbonki”. Po zebraniu kwoty minimalnej, wynoszącej 450 złotych, do 31 sierpnia 2024 r., biegacze w prezencie otrzymają wyjątkowy, pomarańczowy numer startowy, będący znakiem rozpoznawczym Dobroczynnych Bohaterów. W słusznej sprawie biegnie się lżej! Start w ramach #BiegamDobrze: zebranie kwoty minimalnej 450 zł do 31 sierpnia 2024 roku.