Warszawska Dycha 2023. Biegacze pokonali 10 km. Zdjęcia uczestników i wyniki

Nice To Fit You Warszawska Dycha 2023

Nice To Fit You Warszawska Dycha wystartował w ostatnią niedzielę września podczas 45. Nationale Nederlanden Maratonu Warszawskiego. Start Start biegu zlokalizowany był pod Pałacem Kultury i Nauki, następnie uczestnicy Alejami Jerozolimskimi biegli w kierunku słynnej warszawskiej palmy. Trasa prowadziła przez Most Poniatowskiego, tuż obok Stadionu PGE Narodowy, a następnie zawróciła i ponownie przekroczyła Most Poniatowski. Zdjęcia uczestników znajdują się w galerii poniżej: