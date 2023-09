W Warszawie trwają wielkie targi ubrań z drugiej ręki. Na "modowe perełki" można polować przez cały weekend

Targi Jestem Vintage w Warszawie

Targi Jestem Vintage - o co chodzi?

_- To dwa dni świętowania i prawdziwy powrót do przeszłości! Ciuchy, korale, winyle i stare lampy. Rzeczy, które nigdy nie wyjdą z mody. Co dwa miesiące zabierzemy Cię w piękną podróż do świata retro. Kupując rzeczy vintage jesteś super! Wspierasz zakupy w zamkniętym, ekologicznym obiegu i nie dokładasz się do niepotrzebnej nadprodukcji - _opisują organizatorzy.

Co robić w weekend w Warszawie?

Co będzie się działo w weekend? Najbliższe dni obfitować będą w ciekawe wydarzenia. Jeśli planujecie najbliższy weekend w Warszawie to czekają na was koncerty, wyprzedaże garażowe, imprezy gastronomiczne czy targi mody. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 22 do 24 września 2023. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknij tutaj.