Nowy bar w Warszawie zachwyca wnętrzem. Winna Żona to jeden z bardziej gorących adresów tego lata

Winebar stawia na zabawę winem i nieszablonowe pairingi. Za ich dobór odpowiada Sommelier Mariusz Bonkowski . Spotkać tu można klasyczne Cotes du Rhone, elegancką cavę, polskie wina pomarańczowe, a także szalone, czeskie Pet-Naty! Głównych stylów architektoniczno-sommelierskich jest dwanaście ale to jednak wciąż rotujący magazyn z ponad stu etykietami przeplata smaki z całego świata i pozwala na niebanalne wieczory.

Czego można chcieć więcej? Pasującego do atmosfery wine-baru wnętrza. Jego projekt został powierzony sprawdzonej już z poprzednich realizacji pracowni Sojka&Wojciechowski. Tym razem projektanci zaproponowali ciemno zieloną tonację, pasująca zarówno do koloru butelek jak i wnętrza budynku, w którym znajduje się Winna Żona. Mocny, ciemny kolor baru, ścian i regału z winami przełamany został przez piękny różowy blat wykonany z kamienia Salmon Pink. Do tego jasne drewno mebli i wpadająca w róż tapicerka burząca monotonię.