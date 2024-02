Niezwykły "Dom Zorro", czyli budynek wijący się po leśnej działce niczym wąż. Ambitny projekt pod Warszawą

Dom Zorro - nietypowy znak w formie budynku

- Dzięki temu uzyskaliśmy kształt domu, który w rzucie wygląda jak litera Z, a to oczywiście kojarzy się z Zorro. Nietypowy znak postawiony w formie budynku perfekcyjnie wtapia się w istniejącą tkankę lasu. Kształt bryły pozwolił na uzyskanie dwóch trójkątnych dziedzińców, które dodatkowo doświetlają i wpuszczają przyrodę do środkowej części domu. Litera Z nie jest już tak oczywista z perspektywy człowieka, bowiem dom został zróżnicowany wysokościowo - mówi Anna Paszkowska‑Grudziąż, architekt z pracowni 81.waw.pl.

Charakterystyczne złamanie nastąpiło w środkowej części bryły. To w niej zlokalizowano klatkę schodową. Jasny i przestronny hol otwiera się na otaczający las i to właśnie dzięki temu przełamaniu architekci mogli odsunąć ścianę z oknem na odległość większą niż 4 metry i zlokalizować w niej doświetlenia dla środkowej części domu. Reszta ścian wzdłuż dłuższej granicy działki jest ślepa i nie posiada oświetlenia, tak aby optymalnie wykorzystać szerokość działki.

Parter jak litera Z

Parter podzielono na trzy główne części - tak, jak literę Z. Frontową, w której znajduje się garaż na 2 samochody wraz z głównym wejściem po lewej stronie. Natomiast główne wejście zlokalizowano w podcieniu. Kolejna, czyli środkowa część, to hol wejściowy z otwartą klatką schodową, toaletą gościnną oraz garderobą. Umieszczona tu duża panoramiczna i przeszklona ściana zaprasza las do wnętrza holu. Ten zaś został doświetlony świetlikiem w dachu, który dodatkowo wprowadza dużo światła do tej części domu. Trzecia część parteru to strefa dzienna domu, w której znajduje się salon, jadalnia oraz wydzielona kuchnia.