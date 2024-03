Spektakularna rezydencja z własnymi stawami. Niezwykły pomysł na dom architektów z Warszawy

Willa z podziemnym przejazdem

Projektant wykorzystał zasoby naturalne wód gruntowych i rozłożystą konstrukcję willi o imponującej powierzchni ponad 1500 m kw., osadził na nowo zaprojektowanych stawach. Cały projekt nazywa się "underpass" bowiem nazwa pochodzi od podziemnego przejścia, a w zasadzie przejazdu. Do garażu podziemnego prowadzą dwie drogi. Jedna, narysowana wzdłuż zbiornika wodnego, przypomina most, harmonijnie wpisany w główne linie architektonicznej koncepcji. Podążając kładką między dwoma brzegami stawu, można również dotrzeć do głównego wejścia, usytuowanego na parterze budynku. Druga droga to tzw. trasa robocza, dedykowana autom terenowym.