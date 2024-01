Park Skaryszewski w Warszawie przejdzie ogromną metamorfozę. Prace nabierają tempa. Inwestycja za ponad 7 mln wchodzi w kolejny etap

Po demontażu starych betonowych latarni teren zielony wokół jesionów wyniosłych w alei głównej zostanie powiększony, aby drzewa miały lepsze warunki do życia.

Historyczne, ale tylko z wyglądu, będzie też oświetlenie. Betonowe słupy zostaną zastąpione stylizowanymi latarniami, odwzorowującymi pastorały z 1923 roku. LEDowe oświetlenie będzie wyposażone w czujniki ruchu, które będą dostosowywać natężenie światła do ilości spacerowiczów. Takie rozwiązanie będzie działać od godziny 22:00 do północy i pozwoli zaoszczędzić energię, wtedy światło osiągnie wartość 2600K. Od północy do rana, temperatura barwowa zmniejszy się do 2200K. Dzięki temu, efekt "zanieczyszczenia światłem” będzie mniejszy, a barwa oświetlenia będzie bardziej przyjazna dla zwierząt - podają drogowcy.