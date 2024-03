Półmaraton Warszawski 2024 zbliża się wielkimi krokami. Czy półmaraton pobije rekord frekwencji w tym roku? Znamy szczegóły biegu Katarzyna Glegoła

Już niebawem warszawskie ulice zapełnią się biegaczami, którzy stanął do walki z dystansem 21 km podczas 18. Półmaratonu Warszawskiego. Równolegle do Półmaratonu wystartuje także 33. PZLA Mistrzostwa Polski w Półmaratonie oraz New Balance Bieg na Piątkę. Kiedy ruszy Półmaraton? Jaką trasę będą mieli do pokonania biegacze? Ile kosztują pakiety startowe. Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdziecie w artykule poniżej.