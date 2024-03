Mateusz Żaboklicki w programie Milionerzy

Mateusz Żaboklicki, najnowszy milioner w grze telewizyjnej Milionerzy, poradził sobie doskonale w eliminacjach pod hasłem "Kto pierwszy, ten lepszy". Pierwsze koło ratunkowe "pytanie do publiczności" wykorzystał przy pytaniu za 10 tysięcy złotych.

Historia Mateusza Żaboklickiego, który w ostatnim odcinku znanego teleturnieju Milionerzy wygrał główną nagrodę, to wzorowy przykład jak strategia, wiedza i odrobina szczęścia mogą przynieść niesamowite efekty.

Następnie, przy pytaniu za 20 tysięcy złotych, skorzystał z koła "pół na pół". W kolejnych etapach nie mylił się i nie korzystał z żadnych kół, co pozwoliło mu usłyszeć pytanie za milion złotych mając jeszcze do wykorzystania dwa koła: "telefon do przyjaciela" i "zamianę pytania".

Pytanie za pół miliona złotych brzmiało:

"W którym państwie pasażerska komunikacja kolejowa jest najsłabiej rozwinięta?" Możliwe odpowiedzi to: