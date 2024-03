Rafał Trzaskowski zapowiedział program "Warszawa chroni". Stolica wyda blisko 120 mln złotych na schrony i szkolenia

Warszawa jest jedynym miejscem, które ma swoje własne centrum bezpieczeństwa i może reagować na sytuacje kryzysowe. Ważne jest to, by to miejsce zabezpieczyć i rozwijać, by być gotowym na każdy scenariusz. Mimo że nie było podstaw prawnych, z własnej inicjatywy zrobiliśmy audyt miejsc schronienia - dokładnie wiemy gdzie te miejsca w Warszawie są. Teraz pytanie, jak te miejsca odpowiednio przystosować i oznakować - powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.