Mówi się, że ulica Brzeska to narkotykowa mekka Warszawy. W ostatnim czasie zaczęło się tam robić "gorąco". Co kilka dni policja przeprowadza naloty. Ulica Brzeska najczęściej pojawiała się w odpowiedziach na pytanie o najbardziej niebezpieczny region w Warszawie. Co o Brzeskiej sądzą mieszkańcy? Oto kilka cytatów: ,,Na Brzeskiej zawsze się coś dzieje. Gdzie nie spojrzysz to podejrzane typki się kręcą. Unikam i polecam robić to samo". ,,Brzeska? Panie, ja to omijam" ,,Na Brzeskiej pewnie czują się ci, którzy tą ulicą rządzą" Kolejna ulica na następnej stronie >>>

Aleksy Witwicki