Mazowsze. 15-latek próbował uciekać przed policją, uderzył w radiowóz i wpadł do rowu. Był pod wpływem alkoholu i narkotyków Redakcja Warszawa

W miejscowości Stary Ciepielów na Mazowszu 15-latek nie zatrzymał się do kontroli drogowej i próbował uciekać przed policją. Podczas ucieczki nie zapanował jednak nad skuterem, uderzył w radiowóz i wjechał do przydrożnego rowu. Jak się okazało, nie posiadał uprawnień do kierowania, był pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Ponadto przewoził 16-letniego kolegę, który również był w stanie nietrzeźwości. Teraz nastolatkowie odpowiedzą przed sądem rodzinnym i nieletnich. Szczegóły poniżej.