Metro Świętokrzyska w Warszawie zyskało nowe zadaszenie nad wejściem. Tak teraz wygląda to miejsce

Nowe zadaszenia metra

Stołeczny ratusz wraz z Zarządem Transportu Miejskiego poinformował, że wejście nr 8 do stacji metra Świętokrzyska zyskało nowe zadaszenie. Ponadto trzy takie półokrągłe zadaszenia (trzecie wejście do metra M1 jest na wysokości ulicy Zielnej) pojawiły się tutaj wraz z otwarciem w maju 2001 roku odcinka pierwszej linii metra – od stacji Centrum do stacji Ratusz Arsenał.

Za wymianę zadaszenia odpowiedzialna była spółka CP Development – inwestor nowego biurowca na rogu ulicy Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej.