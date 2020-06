Miałeś próbę samobójczą? Państwo umieści cię w specjalnym rejestrze

Rejestr prób samobójczych

Tylko w 2019 roku w Polsce samobójstwo popełniło 5255 osób, w tym 4497 mężczyzn. Szacuje się, że jeszcze więcej ludzi próbowało odebrać sobie życie, ale nieskutecznie. W związku z tym lekarze i policjanci apelują, aby utworzyć rejestr niedoszłych samobójców. Informacje te mogłyby pomóc zapobiec kolejnemu takiemu zdarzeniu. – Zespół roboczy ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia podjął 10 kwietnia uchwałę w sprawie konieczności podjęcia prac nad Krajową Bazą Danych na rzecz Monitorowania i Profilaktyki Zachowań Samobójczych – powiedział Rzeczpospolitej rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.

"Taka informacja może uratować życie"

W rozmowie „Rzeczpospolitej" z prof. Piotrem Gałeckim dowiadujemy się, że warto stworzyć taką bazę jak najszybciej. To ważne szczególnie w obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Stres oraz kryzys gospodarczy może być przyczyną zamachów samobójczych, które w najbliższych miesiącach mogą występować masowo. Informacje o próbach samobójczych są trudno dostępne i wgląd do nich mają wyłącznie oddziały szpitalne, na które trafił dany pacjent. Jeśli lekarz dyżurujący wiedziałby, że osoba ma za sobą próbę samobójczą, prawdopodobnie zatrzymałby go w szpitalu i tym samym uratował mu życie. Zdaniem prof. Gałeckiego wrażliwe informacje powinny zostać udostępnione tylko dla określonej grupy. - Powinna być udostępniana tylko niektórym osobom lub służbom, bezpośrednio zaangażowanym w ratowanie życia lub zdrowia. Nie słyszałem o wycieku wrażliwych danych z rejestrów NFZ czy ZUS, a rejestr prób samobójczych mógłby być chroniony podobnymi zabezpieczeniami- mówi prof. Piotr Gałecki.