Awantura w mieszkaniu na warszawskiej Woli. Mężczyzna skatował na śmierć swojego znajomego i uciekł. Grozi mu dożywocie Redakcja Warszawa

Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o zamordowanie swojego znajomego. Ze wstępnych informacji wynika, że sprawca spożywał alkohol z pokrzywdzonym. Podczas awantury wielokrotnie zadawał mu ciosy w głowę, uderzając go szklaną butelką i drewnianym karniszem, a także bił go i kopał po całym ciele. Okazało się, że zatrzymany był już wielokrotnie karany. Usłyszał on zarzut zabójstwa działając w multirecydywie. Grozi mu dożywocie.