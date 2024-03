Porwanie pod Warszawą. Nieznani sprawcy sterroryzowali kierowcę tira. Grozili mu bronią, dusili i skrępowali taśmą ręce i nogi Redakcja Warszawa

Nieznani sprawcy napadli na 44-latka

We wsi Ćwiklinek na Mazowszu doszło do napadu na kierowcę tira. Nieznani sprawcy grożąc bronią, dusząc go, krępując mu taśmą ręce i nogi, zabrali pojazd i razem przemieścili się do innego miejsca. - Tam nastąpiło przeładowanie towaru, przerzucenie tego tira w kolejne miejsce i porzucenie tego mężczyzny razem z tym tirem - relacjonuje szefowa prokuratury w Płońsku. Policja poszukuje osób, które dopuściły się tego czynu.