Miasto rezygnuje z odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego. Będą za to 4 fotoradary

Nie będzie Odcinkowego Pomiaru Prędkości

To już ostateczna decyzja. Miasto poinformowało, że rezygnuje z zakupu urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego. - Miał to być prawdopodobnie pierwszy taki system w Polsce od 2015 r. Przetarg został jednak unieważniony. Jedyna oferta (ponad 5 mln zł) była znacznie wyższa niż nasz budżet (1,9 mln) oraz koszt podobnych urządzeń kupowanych dotychczas przez GITD (1,6-2,2 mln zł) - informuje ZDM. W zamian tego na moście pojawią się fotoradary, których ,,zakup będzie tańszy i konkurencyjny, zaś montaż powinien nastąpić szybciej".

Cztery fotoradary na Poniatowskiego

Miasto informuje o planowanym zakupie fotoradarów i podaje wstępne lokalizacje. Cztery rejestratory pojawią się w najbardziej niebezpiecznych miejscach przeprawy, m.in. na łuku w rejonie przystanków tramwajowych przy Wisłostradzie.