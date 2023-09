Ministerialne inwestycje i projekty wspierają stołeczne szkolnictwo artystyczne

Liczby mówią za siebie

W wielu szkołach i niemal we wszystkich uczelniach artystycznych w ostatnich latach prowadzone są lub zostały już zakończone inwestycje, których celem jest stworzenie obiektów na miarę XXI w. Ta cywilizacyjna zmiana, obejmująca szkolnictwo artystyczne wszystkich szczebli, przekłada się na poprawę warunków kształcenia artystycznego oraz umożliwia podejmowanie nowych działań edukacyjnych i twórczych.

Można rzec, że nigdy jeszcze w polskiej historii uczniowie szkół #artystycznych nie mieli tak komfortowych warunków do nauki i rozwoju artystycznego, jakie zyskali w ciągu minionych 8 lat. Dzięki systematycznemu zwiększaniu nakładów w latach 2016-2023 szkoły i uczelnie artystyczne nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego funkcjonują dziś w nowej rzeczywistości.

Przyjrzyjmy się liczbom. Na inwestycje w placówki szkolnictwa artystycznego resort przeznaczył 688,6 mln zł; na nowe instrumenty muzyczne i nowoczesne pomoce dydaktyczne wydano 240 mln zł; zbudowano także 25 nowoczesnych szkolnych sal koncertowych, 10 szkół plastycznych, jedną szkołę baletową, jeden zespół szkół artystycznych oraz sześć burs, co stanowi ok. 60 proc. placówek szkolnictwa artystycznego nadzorowanych przez MKiDN.

Termomodernizacja szkół

„Nowa Miodowa”

Wymownym przykładem nowego podejścia do szkolnictwa artystycznego jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie, który dawniej mieścił się przy ul. Miodowej, a obecnie w pięknym neogotyckim budynku dawnego Domu Sierot Dziewcząt przy ul. Rakowieckiej 21. Prace budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2017 r., a ZPSM Nr 1 rozpoczęło swoją działalność w nowej siedzibie we wrześniu 2020 r. Inwestycja w całości sfinansowana została ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dziś wizytówką szkoły, obok charakterystycznych arkad starego budynku, jest nowoczesna sala koncertowa na ponad 300 osób i 75 muzyków, z akustyką porównywalną z najlepszymi salami koncertowymi na świecie. O znakomitą akustykę zadbano także we wszystkich pozostałych salach muzycznych - sali kameralnej, sali kameralnej małej, organowej sali kameralnej oraz studiu nagrań.