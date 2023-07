Muzeum Piaseczna na ostatniej prostej. Nadchodzi koniec prac renowacyjnych

Przywrócenie do życia zabytków

Przedsięwzięcie ma na celu danie drugiego życia zabytkowym budynkom miasta, które od teraz będą pełniły rolę muzeum. W nowej instytucji kultury będzie można zobaczyć dary przekazane przez śp. Jerzego Duszę, który był kronikarzem Piaseczna. Przekazane przez niego pamiątki, w tym głównie fotografie, będą prezentowane w nowopowstałym Muzeum Piaseczna. Poza otrzymanymi pamiątkami kronikarza, w muzeum będzie można oglądać artefakty i inne związane z historią miasta przedmioty, ofiarowane przez lokalnych mieszkańców.

Niedawno otrzymaliśmy od jednego z przedsiębiorców, który ma we własności dawną siedzibę firmy Polkolor, ciekawy obiekt, czyli zabytek poprzemysłowy - szafę sterowniczą. Wielu mieszkańców Piaseczna jeszcze pamięta budowę zakładów Polkolor i ich działanie- wspomniał Daniel Putkiewicz, burmistrz gminy i miasta Piaseczna.

Stara Plebania

Budynek Starej Plebani mieszczący się przy kościele św. Anny w Piasecznie przechodzi ostatnie prace renowacyjne. Można właściwie nazwać to rekonstrukcją, ponieważ obiekt został rozebrany niemal do fundamentów. To właśnie w tym miejscu stanie główna siedziba Muzeum Piaseczna. Stara Plebania została wybudowana około 1800 roku. W 2017 roku zostały podjęte pierwsze prace modernizacyjne, które trwają do dziś. Według założeń renowacja ma zostać ukończona jeszcze w tym roku, jak wspominał burmistrz miasta Daniel Putkiewicz.