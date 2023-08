Muzeum Wojska Polskiego otwiera nową siedzibę. Uroczysta ceremonia już w ten weekend

Program wydarzenia. Niepowtarzalne widowisko

Dla odwiedzający zaplanowano wiele atrakcji, takich jak:

Pokazy grup rekonstrukcyjnych



Uroczysty przemarsz do Cytadeli



Unikalna wystawa inauguracyjna „1000 lat chwały oręża polskiego”



Pokaz filmów historycznych



Poczęstunek grochówką wojskową

Otwarcie nowego oddziału Muzeum Wojska Polskiego to prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników historii. Z okazji otwarcia nowej siedziby MWP będzie można obejrzeć paradę oddziałów przedstawiających sylwetki żołnierzy polskich wojsk od X do XX wieku. Rekonstruktorzy w historycznym umundurowaniu i uzbrojeniu przemaszerują do Cytadeli przez Bramę Nowomiejską na Plac Gwardii Pieszej Koronnej.

Na wielkie otwarcie przygotowano także pokazy rekonstrukcji historycznych przedstawiające polskie formacje zbrojne od początku istnienia państwa polskiego do powstania listopadowego. Zaprezentowane zostaną również inscenizacje potyczek ilustrujące proces przemian, mających miejsce w sposobach walki polskich wojsk na przestrzeni dziejów.