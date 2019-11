Na jakie mieszkanie stać mieszkańców Warszawy? W tym roku możemy kupić metr mniejsze niż w 2018

Ceny mieszkań na rynku wtórnym - według Expandera - w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wzrosły aż o 11 proc. W Warszawie złoty okres deweloperów trwa już od kilku lat. Ale wzrost cen mieszkań powoduje, że pracowników stać na coraz mniejsze mieszkania.

Średnie zarobki w Warszawie kształtują się na poziomie 4,3 tys. zł netto (ok. 6 tys. brutto). Za te pieniądze, przy minimalnym wkładzie własnym wynoszącym 10 proc. wartości mieszkania, można wziąć kredyt na kawalerkę o wielkości zaledwie 27 metrów. I to przy założeniu, że rata będzie wynosiła prawie 40 proc. całego wynagrodzenia.

W rankingu Expander przedstawił na ile możemy sobie pozwolić w przypadku odpowiednich zarobków. W porównaniu do zeszłego roku warszawiaków stać (średnio) na mieszkanie o metr mniejsze niż jeszcze dwanaście miesięcy temu. Co ciekawe, z pensji prezydenta Warszawy (7,3 tys. netto / 12,5 tys. brutto) nie można nabyć trzypokojowego (!) mieszkania w stolicy. Potrzeba na to co najmniej 9 tys. zł netto. Warto dodać, że na kredyt często składa się dwójka pracujących. W takim przypadku na trzy pokoje (60 mkw.) mogą złożyć się dwie pensje niewiele wyższe niż stołeczna średnia.

- W naszych wyliczeniach nie opieraliśmy się jednak na maksymalnej dostępnej kwocie kredytu. Przyjęliśmy natomiast, że wielkość mieszkania powinna być na takim poziomie, aby nawet w sytuacji wzrostu oprocentowania kredytu do 8%, rata nie przekroczyła 40% dochodu rodziny. Opierając się na takim założeniu, mieszkanie będzie nieco mniejsze niż w sytuacji wykorzystania maksymalnej kwoty kredytu jaką udzieliłby nam bank. Z drugiej jednak strony można spać spokojniej, nie obawiając się nawet mniej więcej 2-krotnego wzrostu oprocentowania kredytu - mówi Jarosław Sadowski, analityk z Expandera.