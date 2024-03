Ranking dzielnic Warszawy 2024. Gdzie są najdroższe mieszkania w stolicy?

Ceny mieszkań w Warszawie nieubłaganie idą w górę. W porównaniu z ubiegłym miesiącem (luty 2024) wzrosły o 1.38 proc. Obecnie średnia cena za 1 metr kwadratowy mieszkania w stolicy kształtuje się w okolicach 15 640 zł.

W najdroższej stołecznej dzielnicy cena za 1 metr kwadratowy wynosi aż 20 950 zł. To jednak nie koniec złych wiadomości. Czasy, kiedy za metr kwadratowy mieszkania w Warszawie można było zapłacić poniżej 10 tys. złotych, za chwilę odejdą na zawsze. Obecnie tylko w jednej dzielnicy w stolicy uda się to zrobić. Gdzie w Warszawie kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie i ile trzeba za nie zapłacić? Kliknijcie w przycisk poniżej lub zdjęcie, by przejść do raportu.