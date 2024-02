Na lotnisku w Warszawie zatrzymano obywatela Rumunii ściganego czerwoną notą Interpolu. Za pobicia, wandalizm i chuligaństwo

Rzecznik prasowy komendanta nadwiślańskiego oddziału straży granicznej kpt. SG Dagmara Bielec przekazała, że do zatrzymania mężczyzny doszło w miniony piątek podczas odprawy granicznej pasażerów na lot do Kiszyniowa.

W trakcie kontroli paszportowej okazało się, że dane Rumuna figurują w bazie Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej jako osoby poszukiwanej czerwoną notą Interpolu, wystawioną przez władze Mołdawii. 49-latek podejrzany jest za przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5, tj. pobicia, wandalizm i chuligaństwo.

- W związku z wystawioną za nim czerwoną notą Interpolu cudzoziemiec został doprowadzony do prokuratury, gdzie po przesłuchaniu, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu, do którego – postanowieniem sądu – trafił na 7 dni - poinformowała kpt. SG Bielec.