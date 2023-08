Na Politechnice Warszawskiej powstaje ko-elektrolizer wysokotemperaturowy do syntezy paliw sztucznych. Pierwsze takie urządzenie w Polsce

Mamy zmagazynowany, odseparowany CO2 i parę wodną. Taką mieszankę wtłaczamy do ko-elektrolizera, który zasilamy prądem elektrycznym ze źródła odnawialnego (np. energii słonecznej), co powoduje konwersję wody do wodoru i CO2 do tlenku węgla, co można dalej zastosować w reakcjach syntezy paliw - tłumaczy członek zespołu mgr inż. Aliaksandr Martsinchyk.