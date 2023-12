Najbardziej zatłoczone linie w Warszawie. Podróż tymi autobusami to koszmar pasażerów. Te numery lepiej omijać

Autobus linii 401 otrzymał szczególnie dużo niepochlebnych opinii. Pasażerowie wskazują, że zawsze jest wypełniony po brzegi. - 401 istna masakra i żadnej alternatywy. Ludzie od przystanku Postępu w kierunku Ursusa bardzo często od godz. 16 już nie wchodzą do autobusu. Cała komunikacja do tej dzielnicy jest niewydolna. Nie zmienna od co najmniej 10 lat, a całe osiedle po zakładach oddawane do użytku mieszkalnym. Plus remont na modernizacji - pisze Paula.

Aleksy Witwicki