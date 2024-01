Najgorsze licea w Warszawie. W tych szkołach matury poszły najgorzej. Ranking placówek

Liceum dla młodzieży przy ul. Kaleńskiej 3 nie zaliczy tego roku do udanych. Maturę zdało w nim jedynie 6 osób. Do egzaminu dojrzałości przystąpiło natomiast 17 uczniów. Maturzyści reprezentujący powyższą szkołę radzili sobie następująco z podstawowymi przedmiotami: język polski - średni uzyskany wynik to 41 proc. matematyka - średni uzyskany wynik to 33 proc. język angielski - średni uzyskany wynik to 66,5 proc.

