Najlepsze imprezy andrzejkowe w Warszawie. Z wróżbami, tańcami i nie tylko. 9 najlepszych wydarzeń Redakcja

"Andrzejki to najlepszy czas na znalezienie miłości! Dobra zabawa, gry, konkursy a przede wszystkim integracja Chrześcijańskich Singli pod czujnym okiem św. Andrzeja Apostoła - orędownika zakochanych - to najlepszy moment na znalezienie drugiej połówki" - tak o sobotnim balu piszą jego organizatorzy. Przed balem (godz. 18-21) odbędą się Chrześcijańskie Randki – speed dating, na które trzeba się dodatkowo zapisać. W cenie biletu na bal się bufet ciepły i zimny oraz słodkości. KIEDY: 2 grudnia, godz. 18 speed dating, godz. 22 - bal GDZIE: Kawiarnia Agere Contra, ul. Chłodna 2/18 WSTĘP: od 159 zł 123rf / zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (9 zdjęć)

Lanie wosku, rzucanie lub ustawianie butów, wróżenie z fusów - to tylko kilka przykładów zabaw andrzejkowych. Andrzejki przypadają w czwartek 30 listopada, jednak wieczór wróżb powinien mieć miejsce w wieczór poprzedzający tą datę, czyli 29 listopada. Jeśli szukacie imprez z wróżbami, dobrą muzyką lub takich, gdzie będziecie się dobrze bawić, to zajrzyjcie do naszego przeglądu - andrzejki w Warszawie.